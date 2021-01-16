تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا" بين أسرى سجن "ريمون"

كشف نادي الأسير، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى في سجن "ريمون".

وحذر النادي في بيان له، من خطورة انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى، موضحا أن عدد الإصابات منذ بداية انتشار الوباء وصلت حتى الآن إلى 191 إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، التي حوّلت الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، وتواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، وتنفيذ سياستها العنصرية بحقهم.