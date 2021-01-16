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"العمل" و "نقابة العلاج الطبيعي" تبحثان سبل التعاون المشترك

16 كانون ثاني / يناير 2021 12:15

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين وفدًا من نقابة "العلاج الطبيعي" ممثلا بنقيبها د.أحمد النجار، وأمين الصندوق د.إبراهيم السيد، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
واكد م.الغصين خلال اللقاء على سعي الوزارة الحثيث لتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل في كافة التخصصات، داعيا النقابة لتزويد الوزارة بقائمة المنتسبين لديها لفحصهم على نظام سوق العمل والتأكد من أنهم كافة المسجلون على النظام.
وقال :" يجب أن تقوم النقابة بالتأكيد على خريجي العلاج الطبيعي للحصول على رخصة مزاولة المهنة".
من جهته،  بين د.النجاران منتسبي نقابته يؤدون دورًا هامًا في الآونة الأخيرة في تأهيل وعلاج مصابي فايروس كورونا، وهو ما يبرز مدى حاجة السوق لهم".
مؤكدا ان النقابة لا تدخر جهدًا في السعي نحو دمج منتسبها من الباحثين عن عمل في سوق العمل وتأهيلهم للانخراط فيه وخاصة حملة درجة الدبلوم".
 

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