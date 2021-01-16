"العمل" تلتقي مع شبكة الأجسام الممثلة لذوي الاعاقة

غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين مع شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة في غزة، ممثلة برئيس الشبكة أ. ظريف الغرّة، ورئيس الاتحاد العام للمعاقين أ. أيمن زقوت، ورئيس نادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة أ. محمد العربي، ورئيس رابطة المعاقين بصرياً أ. نادر بشير.

واستمع الغصين إلى مطالب ممثلي الشبكة والمتمثلة في رفع معدلات استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التشغيل المؤقت التي توفرها الوزارة، ومساعدتهم في الاندماج في سوق العمل وفق مؤهلاتهم العلمية والجسدية.

بدوره أشار الغرّة إلى صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في ظل الارتفاع المطرد في معدلات الفقر والبطالة والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.

من ناحيته، أشار الغصين إلى ضرورة قيام الشبكة بدورها تجاه حث الأشخاص ذوي الإعاقة على التسجيل في قاعدة بيانات وزارة العمل، حيث تشير احصائيات الوزارة إلى أن عدد المسجلين على قاعدة بياناتها من الأشخاص ذوي الاعاقة لا يتجاوز ٣٠٠٠ شخص.

كما أكد على أن وزارته قامت مسبقاً بتنفيذ عدة برامج تشغيل مؤقت لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة والتي كان آخرها مشروع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع جمعية اأطفالنا للصم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و مشروع تسهيل الوصول إلى العمل اللائق لعدد 55 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذي يشمل التدريب والتشغيل مدفوع الأجر ومنح صغيرة للمتميزين.

كما وأشار إلى أن وزارته ستسعى لتحصيل المزيد من برامج التشغيل المؤقت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى استمرارية دمجهم في برامج التشغيل المؤقت الأخرى.

