تطوير قاطرة فضائية لسحب الأقمار الصناعية لمدارات مختلفة

تخطط شركة Skyrora البريطانية لإطلاق قاطرة فضائية يمكنها سحب الأقمار الصناعية إلى مدارات مختلفة، واستبدال الأقمار الصناعية القديمة وكذلك تنظيف النفايات الفضائية، حيث أكملت المرحلة العليا من صاروخ Skyrora XL بنجاح اختبار حريق ثابت في مجمع تطوير المحرك فى اسكتلندا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل هذه المرحلة العليا من الصاروخ كـ "مركبة نقل مدارية جاهزة للمهمة (OTV)"، ويمكنها أداء عدد من المهام في الفضاء بعد تسليم حمولتها.



تأمل Skyrora التي تتخذ من إدنبرة مقراً لها أن تتمكن بحلول نهاية العام المقبل، أو أوائل عام 2023، من إطلاق OTV، إلى جانب الأقمار الصناعية الصغيرة التي يمكن أن تحملها بداخله، فوق صاروخ XL من أحد موانئ الفضاء في اسكتلندا.



تقول الشركة، إن هذه خطوة كبيرة لقطاع الفضاء في المملكة المتحدة لأنها ستسمح لهم بتقديم خدمات فضائية، بالإضافة إلى إطلاق أقمار صناعية من الأراضي البريطانية.



وكان أجرى فريق الاختبار وعمليات الطيران في Skyrora واحدة من أهم الحملات التجريبية حتى الآن، وهى بمثابة اختبار كامل لإطلاق النار الثابت في المرحلة العليا.



كما تم تشغيل المحرك لمدة 450 ثانية على مدار ثلاث عمليات إطلاق، واشتمل على إعداد متكامل تمامًا للمحرك وأنظمة التغذية وإلكترونيات الطيران وبرامج الطيران.



ستكون المركبة قادرة على توصيل الحمولات إلى المدار، وبمجرد وصولها إلى الفضاء، يمكنها تنفيذ مهام متعددة، بما في ذلك استبدال الأقمار الصناعية الزائدة عن الحاجة أو إزالة القمامة.



قال فولوديمير ليفيكين، الرئيس التنفيذي لشركة Skyrora؛ "كان هدفنا دائمًا أن نكون جاهزين للمهمة بمجرد وضع جميع اللوائح والأذونات في مكانها الصحيح، وهذا التطور لا يقربنا من هذه النقطة فحسب، بل يأخذنا أيضًا إلى ما وراء الاستعداد للانطلاق".



ونفذت الشركة حتى الآن سلسلة صارمة من اختبارات المحرك، لكن هذا الاختبار الأخير تضمن إعدادًا متكاملًا تمامًا.