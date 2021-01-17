تشيلسي يستعيد توازنه بهدف في مرمى فولهام

استعاد تشيلسي توازنه بتغلبه على مضيفه فولهام بهدف دون مقابل، السبت، ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتحقق فوز النادي اللندني بفضل لاعب وسطه ماسون مونت، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 78، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع فولهام داخل الشباك.

وبهذا حقق تشيلسي فوزه الأول عقب ثلاث جولات تكبد خلالها الهزيمة في مناسبتين وتعادل في الثالثة، ليصبح في رصيد الفريق 29 نقطة صعد بها إلى المركز السابع مؤقتا.

في المقابل، تجرع فولهام مرارة الهزيمة التاسعة له بالدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.