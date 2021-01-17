وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة مناهج البحث الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يبحث خطة مديريته للعام الجديد 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يناقش آليات إعداد الخطة التشغيلية لعام 2021م وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تبدأ استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي تقدم أكثر من(80) ألف أمر لصور أشعة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي ينهي تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يستعيد توازنه بهدف في مرمى فولهام وكالة الرأي الفلسطينية آيسلندا تستعيد اتزانها في مونديال اليد بفوز كبير على الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية مونديال اليد: مصر تبلغ الدور الثاني وخسارة ثانية للمغرب وكالة الرأي الفلسطينية عُمانيون يسعون لإعادة قرية طمستها الرمال قبل 30 عاماً
أخبار » الرياضة و الملاعب

تشيلسي يستعيد توازنه بهدف في مرمى فولهام

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:11

تشيلسي يستعيد توازنه بهدف في مرمى فولهام
تشيلسي يستعيد توازنه بهدف في مرمى فولهام

 استعاد تشيلسي توازنه بتغلبه على مضيفه فولهام بهدف دون مقابل، السبت، ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتحقق فوز النادي اللندني بفضل لاعب وسطه ماسون مونت، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 78، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع فولهام داخل الشباك.

وبهذا حقق تشيلسي فوزه الأول عقب ثلاث جولات تكبد خلالها الهزيمة في مناسبتين وتعادل في الثالثة، ليصبح في رصيد الفريق 29 نقطة صعد بها إلى المركز السابع مؤقتا.

في المقابل، تجرع فولهام مرارة الهزيمة التاسعة له بالدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟