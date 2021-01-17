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المستشفى الاندونيسي ينهي تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد"

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:13

المستشفى الاندونيسي ينهي تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد"
المستشفى الاندونيسي ينهي تجهيزات العيادات الخارجية بـ

غزة- الرأي

أنهت إدارة المستشفى الاندونيسي تجهيزاتها النهائية لعمل أقسام العيادات الخارجية لافتتاحها قريبا بالمستشفى اليمن السعيد لتقدم خداماتها لكافة المراجعين بالأقسام المختلفة وفق برتوكول محدد والية عمل جديدة سيعلن عنها في الأيام القادمة تمنع فيها الازدحام داخله.
وبين الدكتور كمال النونو مدير الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى بانتهاء كافة التجهيزات والأعمال المطلوبة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.
وقال: "بذلنا جهودا كبيرة ومتواصلة خلال الأشهر الماضية لإعادة تهيئة الطابق الأرضي والأول بالمستشفى اليمني السعيد ليكون جاهزاً لعمل العيادات الخارجية من تهيئة المكان وتجهيز غرفة العمليات الصغرى ومده بالمستلزمات المختلفة كشبكة الكهرباء والحاسوب والاثات اللازم وشبكة الانترنت والهاتف وتجهيز بئر المياه والحدائق العامة وتأمين المستشفى بالبوابات الحديدية وبرامج عمل المستشفى الأخرى".
وأضاف:" قمنا اليوم بالوقوف على اللمسات النهائية للعيادات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية الملائمة والمريحة للمراجعين، وتفعيل البرنامج الالكتروني الخاص بعمل المستشفى والاطمئنان على جهوزيتها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ابو ندى المدير الطبي بالمستشفى على جهوزية المستشفى اليمنى السعيد لافتتاحه قريبا في الموعد الذي تحدده الادارة العامة للمستشفيات.
واشاد الدكتور شوقي سالم مدير المستشفى الاندونيسي بجهود العاملين بالمستشفى وبعملهم الدؤوب من اجل اتمام كافة التجهيزات بفترة وجيزة لتهيئة المكان واتمام جهوزيته لافتتاحه كعيادات خارجية في القريب العاجل
وتابع وفد من وزارة الصحة الفلسطينية ممثلا بالأستاذ هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بالمستشفيات طبيعة التجهيزات داخل أقسام العيادات الخارجية والخطة الموضوعة لسير العمل داخلها.

وتجدر الإشارة بأن العيادات الخارجية قد توقفت عن العمل منذ انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع في 28 أغسطس الماضي، وتعمل إدارة المستشفيات ووزارة الصحة لعودة عملها ضمن آلية آمنة تمنع الازدحام والاختلاط داخلها وبأقسام الأخرى بالمستشفى.

المستشفى الاندونيسي ينهي تجهيزات العيادات الخارجية بـ thumb (7)
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