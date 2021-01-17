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المستشفى الاندونيسي تقدم أكثر من(80) ألف أمر لصور أشعة خلال 2020

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:42

المستشفى الاندونيسي تقدم أكثر من(80) ألف أمر لصور أشعة خلال 2020
المستشفى الاندونيسي تقدم أكثر من(80) ألف أمر لصور أشعة خلال 2020

غزة- الرأي

قال التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن قسم خدمات المرضى بالمستشفى الاندونيسي، إن دائرة الأشعة بالمستشفى نفذت أكثر من(80) ألف أمر لصور أشعة.
وأوضح مدير دائرة الأشعة الدكتور مروان السبع،  أن صور الاشعة تنوعت ما بين أشعة عادية وأشعة مقطعية (CT)، وتصوير تلفزيوني وصور دوبلر. 
ويشير د.السبع الى أن العاملين بالدائرة بذلوا جهوداً كبيرة وجبارة خلال العام الماضي مع انتشار جائحة كورونا للحفاظ على استمرار تقديم خدماتهم للمواطنين والبقاء على جهوزية تامة.
وبين رئيس قسم فنيي الأشعة الأستاذ أحمد الهنا نعتمد بالمستشفى على اجهزة التصوير التشخيصية لمساعدة الاطباء على تشخيص الامراض والاصابات، موضحاً على الرغم من الاستنزاف لكوادرنا الفنية العاملة بالدائرة نتيجة اصابة البعض منهم بفيروس كوفيد١٩ الا اننا لا زلنا نواصل تقديم خدماتنا للمرضى والمراجعين بكل اخلاص وتفاني.  
وتبذل دائرة الأشعة جهود حثيثة ومستمرة لتقديم خدماتها لجميع المواطنين بمحافظة شمال غزة على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية وحالة الطوارئ المفروضة بالقطاع الصحي.

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