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حتى 31 يناير الجاري

"تشجيع الاستثمار" تبدأ استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

بدأت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد باستقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة حتى مساء الأحد 31 يناير الجاري.

وقالت الهيئة، إن التسجيل للمشاريع متاح عبر الرابط التالي: https://forms.gle/F7isqinQEJ55fcpFA. 

وذكرت أن الأوراق التي يحتاجها المستفيد لاكمال تعبئة الطلب الالكتروني لتمويل مشروع بنظام القرض الحسن - قبل البدء بتعبئة الطلب هي:

1- الأوراق الخاصة بالمستفيد

أ‌- صورة هوية مقدم الطلب

ب‌- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة

ت‌- استعلام سلطة النقد

ث‌- صورة عقد الايجار أو اثبات ملكية ( للمشاريع القائمة فقط)

2- الأوراق الخاصة بالكفلاء

أ‌- صورة هوية الكفيل

ب‌- استمارة راتب الكفيل

ت‌- كشف حساب 6 شهور للكفيل

ث‌- كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بامكانية الكفالة

وأشارت إلى أنه في حال كان الكفيل موظف سلطة فبدلا من إحضار استمارة راتبه يرجى إضافة إفادة من مكان العمل تفيد بأنه على رأس عمله.

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