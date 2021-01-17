مدير أوقاف غزة يناقش آليات إعداد الخطة التشغيلية لعام 2021م

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم اجتماعاً مع رؤساء الأقسام، لمناقشة آليات إعداد الخطة التشغيلية للعام الجديد 2021م، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بموظفيها وتطوير أداء عمل أقسام المديرية.

واستعرض سالم خلال اللقاء أهم الانجازات التي تحققت خلال عام 2020، منوهاً الى أن المديرية واجهت تحديات كبيرة خاصة في ظل انتشاء جائحة كورونا، واستطاعت التغلب عليها بفضل جهود طواقم العمل بالأوقاف، مشيراً الى أن العام الماضي شهد عقد العديد من البرامج المختلفة عن طريق برنامج zoomوذلك للقيام بالمهام الوظيفية المطلوبة على أكمل وجه في ظل الظروف الاستثنائية.

وأبدي مدير أوقاف غزة استعداد إدارته لتقديم كافة التسهيلات لرؤساء الأقسام والإداريين المتعلقة بالمعايير المطلوبة لإعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها، منوهًا الى ضرورة أن يتم البناء في التخطيط على أساس سليم وخطط منهجية علمية لما له من مردود إيجابي على العاملين بالمديرية.

وفي نهاية اللقاء قدم سالم شكره لأسرة الأوقاف والعاملين فيها كافة إداريين وخطباء وأئمة ومحفظين ومؤذنين وأذنة لجهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

