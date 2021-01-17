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مدير أوقاف الشمال يبحث خطة مديريته للعام الجديد 2021

17 كانون ثاني / يناير 2021 09:51

مدير أوقاف الشمال يبحث خطة مديريته للعام الجديد 2021م
مدير أوقاف الشمال يبحث خطة مديريته للعام الجديد 2021م

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف محافظة الشمال د. مرسي سلمان مع رؤساء الأقسام خطة المديرية للعام 2020 والتعليمات الإدارية للأقسام, وسبل الارتقاء بالموظفين وتطوير أداء العمل بالمديرية.
واستعرض سلمان خلال اللقاء جملة من البرامج التي نفذتها المديرية خلال العام الماضي, وآلية الاستفادة منها والبناء عليها خلال الفترة القادمة, مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها أقسام المديرية من أجل الارتقاء بالعمل.
من جهتهم أكد رؤساء الأقسام حرصهم المتواصل علي العمل والعطاء للارتقاء بالمستوى المطلوب والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة

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