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التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة مناهج البحث الصحي

17 كانون ثاني / يناير 2021 10:10

التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة مناهج البحث الصحي
التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة مناهج البحث الصحي

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، دورة تدريبية في مناهج البحث الصحي والتي استهدفت 30 طبيباً من الأطباء الذين أنهوا التدريب في برنامج البورد الفلسطيني.
وافتتح البرنامج ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ناقلاً تحيات مدير عام تنمية القوى البشرية والذي أفاد ان تنفيذ هذه الدورة جاء بناءً على احتياجات الكوادر الطبية لبناء قدراتهم البحثية، لافتاً إلى أنه سيتم استهداف جميع المنتسبين في برامج البورد بمثل هذه الدورات واضاف أنه جاري التحضير لدورات فنية أخرى لجميع المستويات في برنامج البورد الفلسطيني.
  بدوره أوضح مدير دائرة البحث الصحي ا. محمد السرساوي أن هذا المشروع يهدف لتطوير قدرات الأطباء في مجال اجراء البحوث العلميه والتحليل الاحصائي، والتي اصبحت شرط أساسي للتخرج من برنامج البورد الفلسطيني .
ودعا ا. السرساوي المتدربين بالبرنامج إلى ضرورة بذل جهودهم لانجاز مشروع البحث وستقوم تنمية القوى البشرية بدورها مساعدة الباحثين من أجل اتمام البحث و اعتماده من المجلس الطبي الفلسطيني.
ويحاضر بالبرنامج نخبة من المدربين في مجال البحث الصحي كل من د. أيمن أبو مصطفى دكتوراه في الكيمياء الحيوية، د. خالد زمو دكتوراه في طب النساء والتوليد، د. محمد زمو دكتوراه في طب النساء والتوليد ، د.سميرة ابو الشيخ دكتوراه في الصحة العامة .
حيث تستمر خطة التدريب لمدة 60 ساعة تدريبية ويتناول التدريب على منهجيات البحث والتحليل الاحصائي وإعداد خطة بحث وتنفيذها والعمل على نشر نتائجها

139433671_1053441245178245_6969266558930943474_n التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة مناهج البحث الصحي
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