الصحة: انخفاض معدل الوفيات حديثي الولادة الى 8.5 لكل 1000 مولود

غزة- الرأي

أكد د.نبيل البرقونى رئيس لجنة شبكة حضانات قطاع غزة (GNN) في وزارة الصحة، على سلامة السياسات و البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة لتحسين الخدمة المقدمة للأمومة والطفولة وحديثي الولادة، وذلك من خلال نتائج المؤشرات الصحية ومقارنتها بالأعوام السابقة 2016 -2020، التي أظهرت انقاذ حديثي الولادة الخدج من العمر الحملي 25 -28 أسبوعا فما فوق، وانقاذ طفل خداج العمر الحملي 25 اسبوع وعمره حاليا خمس أيام، وكذلك التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية عند الخدج وعلاجهم في غزة وانقاذهم من فقدان البصر وتطبيق مكافحة العدوى مما أدى الى تقليل نسبة الوفيات وتم زيادة عدد الحاضنات وأجهزة التنفس الصناعي والادوية اللازمة، مشيرا الى انخفاض معدل الوفيات حديثي الولادة الى 8.5 / 1000 مولود.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لتحسين الخدمة المقدمة للأمومة والطفولة وحديثي الولادة والمشاريع المقترحة خلال عام 2021، والاطلاع على خطة الإدارة العامة للمستشفيات حديثي الولادة والاطفال للعام، وتحديث البيانات في جميع حضانات قطاع غزة، وذلك بحضور مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات د. أحمد شتات ومديرة دائرة التخطيط والجودة د. رولا أبو ضلفة ورؤساء أقسام الحضانات السبعة والشركاء الداعمين من المؤسسات الدولية شملت اليونيسيف والعون الطبي الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية.

وناقش المجتمعون تجهيز وتطبيق السياسة المعتمدة في العيادة لمتابعة الاطفال حديثي الولادة، تحديث وتطبيق سياسة فحص الأم والطفل خلال 24 ساعة من الولادة قبل خروج الام من المستشفى.

كما تم بحث توحيد آلية التسجيل لمرضى قسم الحضانة ووفيات حديثي الولادة والاحتياجات الضرورية من الاجهزة والمستهلكات الطبية، والتطرق الى المعيقات التي تواجه الحضانة في العمل.

وفى نهاية الاجتماع، أوصى أعضاء لجنة الحضانات برئاسة د. البرقونى، بتوسعة الحضانات ودعمها بكل الأجهزة والطواقم الطبية الكافية، وتدريب الطواقم الطبية محليا وخارجيا للاطلاع على النظام القائم في الدول المجاورة.

وأكد المشاركون على ضرورة استمرارية دعم المؤسسات الدولية خدمة صحة الأمومة والطفولة، ومراقبة ومتابعة مراكز الاخصاب للتقليل من معدل التوائم والمواليد الخدج.

وأوصوا بحوسبة جميع حضانات قطاع غزة للوصول الى نتائج ممتازة في الخدمة المقدمة للمواليد، بالإضافة الى تفعيل البحث العلمي ونشر اوراق بحثية محكمة في تحسين الخدمة في المواليد الخدج.