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مجلس بلدي دير البلح يناقش سبل تطوير خدماتها والارتقاء بها

17 كانون ثاني / يناير 2021 10:36

الوسطى- الرأي:

عقد مجلس بلدي بلدية دير البلح جلسته الأسبوعية للاطلاع على سير العمل والوضع المالي للبلدية وتحسين الإيرادات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية فضلاً على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير العمل. وناقش المجلس البلدي الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالمياة والصرف الصحي وأعمال الصيانة وسبل تطويرها للارتقاء بها بشكل أفضل, كما تم الاطلاع على طلبات المواطنين المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأنظمة والقوانين. يذكر أنه خلال الجلسة الأسبوعية يتم الاطلاع على ملفات المواطنين التنظيمية بعد دراستها من قبل اللجنة الفنية للمصادقة على القرارات حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها. ​وسط إجراءات السلامة والوقاية للتقليل من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع.
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