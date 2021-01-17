مجلس بلدي دير البلح يناقش سبل تطوير خدماتها والارتقاء بها

10:326 وفيات و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟