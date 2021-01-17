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المعهد المروري في الشرطة يفتتح دورة " تحقيقات حوادث الطرق "

17 كانون ثاني / يناير 2021 10:57

المعهد المروري في الشرطة يفتتح دورة " تحقيقات حوادث الطرق "
المعهد المروري في الشرطة يفتتح دورة

غزة- الرأي

 افتتح المعهد المروري بشرطة المرور والنجدة دورة " تحقيقات حوادث الطرق " في قاعة التدريب المروري بمدينة عرفات للشرطة بحضور مدير شرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة .

وأوضح مدير دائرة التدريب والإرشاد المروري مقدم أشرف أبو عربية، أن الدورة تستهدف مدراء دوائر و فروع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بواقع 12 ساعة تدريبية .

وبيّن المقدم أبو عربية أن الدورة ستشمل عدة محاور " تعريف عام بقانون المرور ،تعريف الحوادث وأنواعها وأسبابها ،الكشف والمعاينة والفحص الفني حسب الأصول المتبعة ،إجراءات التوقيف حسب الأصول ،مواصفات المحقق وإجراءات التحقيق على الصعيد النظري والعملي" .

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