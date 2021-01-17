المعهد المروري في الشرطة يفتتح دورة " تحقيقات حوادث الطرق "

غزة- الرأي

افتتح المعهد المروري بشرطة المرور والنجدة دورة " تحقيقات حوادث الطرق " في قاعة التدريب المروري بمدينة عرفات للشرطة بحضور مدير شرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة .



وأوضح مدير دائرة التدريب والإرشاد المروري مقدم أشرف أبو عربية، أن الدورة تستهدف مدراء دوائر و فروع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بواقع 12 ساعة تدريبية .



وبيّن المقدم أبو عربية أن الدورة ستشمل عدة محاور " تعريف عام بقانون المرور ،تعريف الحوادث وأنواعها وأسبابها ،الكشف والمعاينة والفحص الفني حسب الأصول المتبعة ،إجراءات التوقيف حسب الأصول ،مواصفات المحقق وإجراءات التحقيق على الصعيد النظري والعملي" .