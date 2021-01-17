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عقدت لقاء لمتابعة سير عمل لجان عزل مصابي

الصحة: 62% من مصابي "كورونا" معزولين منزليًا

17 كانون ثاني / يناير 2021 11:01

غزة- الرأي

قال رئيس ملف العزل المنزلي بوزارة الصحة د. معتصم صلاح، إن 62% من المصابين بالفيروس معزولين منزليًا، مما يسهم في خفض نسبة الإصابات وحصر انتشار الفيروس ووقف تفشيه، وهو ما تظهره نسب الإحصاءات المعلنة مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، بممثلي المؤسسات الاهلية المشاركة ممثلة بالإغاثة الطبية، واتحاد لجان العمل الصحي، و"كاريتاس" القدس، واتحاد لجان الرعاية الصحية، ومركز فلسطين الطبي، وذلك في إطار متابعة الوضع الصحي لمصابي (كوفيد)19 في منازلهم.

وأثنى محيسن على الدور المهم والفعال للطواقم الطبية والمؤسسات الأهلية المشاركة في متابعة سير عمل لجان العزل المنزلي للمصابين والمخالطين، وتسهيل المعيقات التي تواجههم.

بدورهم أشاد ممثلوا المؤسسات الأهلية باللقاء، ودور الوزارة في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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