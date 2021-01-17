الشرطة النسائية تختتم البرنامج التدريبي " رائدات الإعلام"

غزة- الرأي

اختتمت الشرطة النسائية البرنامج التدريبي "رائدات الإعلام "، بالتعاون مع جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين لضباط وأفراد قسم العلاقات العامة والإعلام بالشرطة النسائية .



وحضر الحفل الختامي مدير إدارة الشرطة النسائية العقيد ناريمين عدوان ، ورئيس مجلس إدارة جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين يوسف الحداد ،ومحمد أبو دية المدير التنفيذي ،وجميل بركات مدير الوحدة القانونية ، وجهاد الحلو مدير الوحدة الإعلامية وجيفارا طه المستشارة الإعلامية .

وفي كلمة لها أكدت العقيد عدوان أن هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج والدورات التي تهدف من خلالها لتطوير الأداء المهني والعملي للشرطة النسائية .



وأوضحت أن إدارتها تسعى لنسج العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة ،من أجل تحقيق التكامل والشراكة المجتمعية.

ومن جانبه أكد الحداد على التعاون المشترك مع إدارة الشرطة النسائية ، من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة ، مضيفا بأن دورة "رائدات الإعلام" هي باكورة العمل المشترك مع الشرطة النسائية .

وأثنى الحداد على جهود الشرطة النسائية في خدمة الوطن والمواطن ، مشيداً بأداء المشاركات في الدورة التدريبية و على حسن التزامهم وانضباطهم طوال فترة التدريب .



يذكر أن البرنامج تناول عدة محاور منها كيفية كتابة الخبر والتقرير الصحفي ، وكذلك مبادئ في علم التصوير والمونتاج .