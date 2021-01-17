"هنية"يسلم المنحة المالية والحقيبة الرياضية لأندية الدرجة الثانية

غزة- الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المنحة المالية والحقيبة الرياضية لأندية الدرجة الثانية، بقيمة بلغت (50) ألف دولار، صباح اليوم الأحد في مجمع فلسطين الرياضي بغزة، وبحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ووجدي جودة عضو الاتحاد، والمدراء العامون بالمجلس، ورؤساء وممثلي أندية الدرجة الثانية.

وتحدث عبد السلام هنية خلال الحفل عن جهود المجلس الأعلى لتوفير الدعم للأندية، ومحاولة التخفيف من الأعباء المادية الكبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وجائحة "كورونا".

وأكد هنية أن المجلس الأعلى سيقف دوما بجانب الأندية والقطاع الرياضي، ولن يتأخر في توفير الأجواء المناسبة لاستقرار وانتظام البطولات وكافة الأنشطة الرياضية.

من جانبه شكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، الدور الذي يقدمه عبد السلام هنية في توفير الدعم والمساندة للقطاع الرياضي، ورعاية البطولات وتهيئة الملاعب وتطوير البنية التحتية.

وتمنى أبو سليم أن يتم استئناف النشاط الرياضي في القريب العاجل وتهيئة الظروف لتعود الأندية والاتحادات الرياضية لممارسة أنشطتهم وبطولاتهم.

بعد ذلك جرى تسليم المنحة المالية والحقيبة الرياضية على الأندية.