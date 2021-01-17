الحكم المحلي تبحث تعاونها مع شركات الطاقة المتجددة

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس في أول لقاء له مع إحدى شركات الطاقة المتجددة المحلية المعروفة والمنفذة للعديد من المشاريع في قطاع غزة وهي شركة (Renewable Power Co.) رنيوبل بور للهندسة والمقاولات سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة شركة رنيوبل بور ممثله برئيس مجلس الادارة، م. نبيل معروف والطاقم الهندسي والفني وذلك لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة تعيينه وكيل وزارة الحكم المحلي.

وقد أكد م. أحمد او راس وكيل وزارة الحكم المحلي، على أهمية المشاريع الاستثمارية الخاصة في الطاقة المتجددة، التي ستساهم في خفض عجز الطاقة، وتقليص الفجوة المترتبة على زيادة الطلب ونقص المتوفر بالإضافة إلى تقليل حجم المال المصروف لذلك حيث يعتبر المال عصب الحياة الاقتصادية والصناعية.

بدوره شكر المهندس نبيل معروف اهتمام وكيل الوزارة بتنمية مشاريع الطاقة المتجددة، وأكد أن العلم توصل إلى تطورات كبيرة جدا في هذا المجال وأصبح العالم يهتم بشكل كبير في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير أنظمتها لانعكاساتها الإيجابية على تطور الاقتصاد واستدامة تنميتها

من جانبه أكد الوكيل أبو راس على استعداده لحث البلديات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل المصاريف التشغيلية وزيادة الإيرادات والحفاظ على دوام تقديم الخدمات بدون أي تأخير وبجودة عالية كما وكيفا.