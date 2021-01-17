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مدرسة "وفاء العامر الثانوية" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة الانجليزية

17 كانون ثاني / يناير 2021 12:31

مدرسة "وفاء العامر الثانوية" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة الانجليزية
مدرسة

الوسطى- الرأي

  نفذت مدرسة وفاء العامر الثانوية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، درساً توضيحياً في مبحث اللغة الإنجليزية لطالبات الصف السادس الأساسي، بحضور مديرة المدرسة حنان مسلم، وتنفيذ المعلمة سمر درويش، وذلك بهدف تنشيط الطالبات ولربط التعليم الوجاهي بالتعليم الالكتروني.

 

 واستخدمت المعلمة سمر درويش منفذة الدرس التقنيات الحديثة واستراتيجيات التعلم النشط لدرس  period (3) page (58)، وفعلت المعلمة  خلال الحصة مجموعة من الأنشطة والبطاقات التعليمية التي حازت على تفاعل ومشاركة الطالبات.

 

 مديرة المدرسة حنان مسلم تحدثت عن أهمية الدروس التوضيحية في إثراء المنهاج وتسهيل عملية التعلم لدى الطالبات خاصة بعد استئناف التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس، وأثنت على جهد المعلمة درويش وما تقوم به لشرح وتبسيط الدروس للطالبات، معتبرة أن هذا الدرس ضمن خطة المدرسة للتعليم الممتع و تشجيع وتحفيز الطالبات.

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