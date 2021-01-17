الحكم المحلي تبحث تعاونها مع مركز فض المنازعات الهندسية

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع مركز فض المنازعات الهندسية بغزة سبل تعزيز التعاون بين المركز و وزارة الحكم المحلي لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الاهلية والحكومية .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئه الوكيل بالمنصب الجديد. وضم الوفد كلاً من رئيس الأمانة العامة م. إبراهيم رضوان ، م. بشير الجديلي نائب الرئيس ، وم. هاشم سكيك أمين السر ،و عضو الأمانة العامة م. نضال المسلمى .

بدوره، أكد أبو راس على أهمية تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية في قطاع غزة و الذى يتحقق من خلال وجود مؤسسة وطنية شاملة بمرجعيات سياسية عليا.

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بدورهم، ناقش وفد المركز مع الوكيل على أهمية اعتماد مركز فض النزاعات الهندسية ليكون حكما في المشاريع التي يتم طرحها من خلال البلديات بمحافظات غزة.

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وأكدوا على أهمية وضع خطة استراتيجية من خلال عقد لقاءات دورية للخروج برؤية شاملة وواضحة لإيجاد بيئة لإيجاد بيئة استثمارية مشجعة مع القطاع الخاص.