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الحكم المحلي تبحث تعاونها مع مركز فض المنازعات الهندسية

17 كانون ثاني / يناير 2021 12:35

الحكم المحلي تبحث تعاونها مع مركز فض المنازعات الهندسية
الحكم المحلي تبحث تعاونها مع مركز فض المنازعات الهندسية

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع مركز فض المنازعات الهندسية بغزة سبل تعزيز التعاون بين المركز و وزارة الحكم المحلي  لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الاهلية والحكومية .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئه الوكيل بالمنصب الجديد. وضم الوفد كلاً من  رئيس  الأمانة العامة م. إبراهيم رضوان  ، م.  بشير الجديلي نائب الرئيس ،  وم. هاشم سكيك أمين السر ،و عضو الأمانة العامة  م.  نضال المسلمى  .

بدوره، أكد أبو راس على أهمية  تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية في قطاع غزة و الذى يتحقق من خلال وجود مؤسسة وطنية شاملة بمرجعيات سياسية عليا.

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بدورهم، ناقش وفد المركز مع الوكيل على أهمية  اعتماد مركز فض النزاعات الهندسية ليكون حكما في المشاريع التي يتم طرحها من خلال البلديات بمحافظات غزة.

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وأكدوا على أهمية وضع خطة استراتيجية من خلال عقد لقاءات دورية للخروج برؤية شاملة وواضحة لإيجاد بيئة لإيجاد بيئة استثمارية مشجعة مع القطاع الخاص.

 

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