مدرسة الزهراء الثانوية تنظم ندوة علمية حول" مرافعات أمام ضمير غائب"

غزة- الرأي

نظمت مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة، ندوة علمية حول قصة "مرافعات أمام ضمير غائب" المقررة في منهاج الثانوية العامة .

وبادرت في تنظيم الندوة معلمة اللغة العربية تغريد أبو شريف، حيث استضافت مؤلف القصة والمشارك في تأليف كتاب اللغة العربية للثانوية العامة الدكتور وائل محيي الدين من مدينة جنين وهو أديب فلسطيني وأسير محرر.

وشارك في الندوة التي نُظمت عن بُعد عبر تقنية جوجل ميت، مدير تعليم شرق غزة الأستاذ مازن نور الدين، ومدير الدائرة الفنية الدكتور جواد الشيخ خليل، و رئيس قسم الإشراف الأستاذ سمعان عطا الله. ومديرة المدرسة الأستاذة فايدة الإسي، والمشرفة التربوية سماح رضوان، وعدد من المشرفين والمعلمين والطلبة.

وأوضحت المعلمة تغريد:" أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على قصة مرافعات أمام ضمير غائب من خلال استضافة مؤلفها وتقديم شرح عن القصة بكافة تفاصيلها والنقاش مع الطلبة وتقديم مادة إثرائية مفيدة بهدف تقريب المفاهيم لهم، والتعرف على الطرق التدريسية السليمة التي يمكن اتباعها في تدريس القصة والموضوعات المشابهة لها.

وتدور القصة حول محنة الاعتقال الإداري حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز واعتقال الأسير الفلسطيني دون توجيه لائحة اتهام بحقه، ومما يضاعف مرارة هذا الاعتقال أنه يمدد مرات متتالية دون سبب.

وخلال اللقاء جرى حوار بين الكاتب والمعلمين والطلبة حول القصة ومعانيها وأهدافها والصور الجمالية والبلاغية.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء النوعي والمبادرة المميزة التي تُفعل من أساليب التدريس الحديثة من خلال الحوار والنقاش مع مؤلفي المنهاج الدراسي وتوظيف التعليم الإلكتروني ، وأشار الحضور إلى ضرورة تعميم مخرجات اللقاء على المدارس لتعمّ الفائدة.

يشار إلى أن المدارس الحكومية وبتوجيه وتشجيع من وزارة التعليم تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات النوعية والندوات العلمية و توظف الأساليب التربوية التفاعلية و الهادفة لشرح المنهاج وتوصيل المعارف للطلبة.