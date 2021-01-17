النقل والمواصلات تطور منظومة نظم المعلومات الجغرافية

غزة- الرأي

طورت وزارة النقل والمواصلات متمثلة بدائرة النظم الجغرافية – GIS منظومة النظم الجغرافية الخاصة بالوزارة، من خلال خطة عمل لدائرة الGIS وفق الأسس الهندسية الصحيحة والتي تعتمد بالأساس على تسهيل وصول جميع الادارات العامة والدوائر الخاصة بالوزارة للبيانات والاحداثيات التي يتم تجميعها واسقاطها تمهيداً بعد ذلك لإمكانية اتاحة هذه الاحداثيات والبيانات ليستفيد منها المواطنين بشكل عام.

بدوره بين المهندس عمر المناعمة منسق دائرة نظم المعلومات الجغرافية – GIS أن هذه الخطة تم إنجازها على أربعة مراحل، الأولى: ترتيب وتجهيز قواعد البيانات الخاصة بالإحداثيات للمنشئات التابعة للوزارة، أما الثانية

اعتماد تصنيفات محددة ذات ترميزات واضحة ومعتمدة للمنشئات، والثالثة تحميل ورفع هذه البيانات والاحداثيات على السيرفر الحكومي الخاص بالنظم الجغرافية، أما الرابعة والأخيرة تجهيز السيرفر الخاص بالويب ليتم تحميل هذه البيانات والاحداثيات عليه ليسهل الوصول اليها.

وأضاف المناعمة أنه من خلال هذا التطوير يستطيع الموظفين والدوائر ذات الاختصاص في الوزارة الاستفادة من هذه البيانات والاحداثيات من خلال رابط ويب سهل الوصول إليه وتحديد الموقع المراد الوصول إليه بسهولة.

وبين أن التطوير جاء من خلال حجز مساحة على السيرفر الحكومي الخاص بالنظم الجغرافية والموجود في وزارة الاتصالات وهذا السيرفر تم تجهيزه وتجهيز الخرائط الجوية عليه لتتمكن الوزارات المعنية والتي تريد حماية بياناتها والحفاظ عليها من الاشتراك فيه وحجز مساحات عليه.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المنشآت التي تخص قطاع النقل إلى عدة تصنيفات مثل: دوائر الترخيص والمقرات التابعة للوزارة، معارض السيارات المرخصة، ورش قطع الغيارات المرخصة، مراكز فحص المركبات المعتمدة – الدينموميترات، مراكز صيانة المركبات المرخص، مكاتب التكسيات، مكاتب تأجير المركبات، مدارس ومعاهد تعليم السياقة.

وفي ختام حديثه بين المناعمة أنه ومن خلال التنسيق مع قسم الحوادث المرورية في شرطة المرور، سيتم لاحقاً إضافة تصنيفات أخرى تتعلق بالحوادث المرورية واسقاطها على الخرائط الجوية من أجل إمكانية الاستفادة من منظومة نظم المعلومات الجغرافية في الحد من حوادث الطرق وإمكانية أخذ الإحصائيات والبيانات والرسومات الخاصة المتعلقة بالحوادث المرورية.

أكد طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية أن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف الإدارة التي تسعى إلى معالجة حوادث الطرق بطرق علمية وعملية مما يعزز السلامة المرورية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.

ونوه أن العمل بهذا المشروع كان من خلال الشركاء في القطاع الحكومي وهم وزارة الحكم المحلي من خلال توفير الخرائط، وكذلك وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور، شاكراً جميع الجهات المشاركة في الإعداد والتنفيذ.

من جانبه بين د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن تطوير المنظومة يأتي لتسهيل وصول المواطنين للبيانات والمعلومات مما يعمل على إتاحة البيانات للباحثين من أجل تطوير قطاع النقل وكذلك وصول المؤسسات الحكومية والأهلية للبيانات مما يسهل في اتخاذ القرارات لهذه المؤسسات وكذلك أماكن المنشآت الحيوية الخاصة بقطاع النقل.

وأشار الكحلوت إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الوزارة التشغيلية لعام 2020، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل بكل جهودها وطاقتها من أجل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين.