وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يكرم جميع العاملين في مدارس الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يعقد درساً توضيحياً لتكنولوجيا ثاني عشر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ مسابقة أفضل صف افتراضي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تطور منظومة نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الزهراء الثانوية تنظم ندوة علمية حول" مرافعات أمام ضمير غائب" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعاونها مع مركز فض المنازعات الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و366 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة "وفاء العامر الثانوية" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة الانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعاونها مع شركات الطاقة المتجددة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان

17 كانون ثاني / يناير 2021 01:01

الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان
الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان

غزة- الرأي

بحثت وزارة الحكم المحلي تعزيز سُبل التعاون المشترك مع نقابة اطباء الاسنان.
 جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد نقابة اطباء الاسنان د.جمال خضوان نقيب أطباء الأسنان ، د. سليمان شاهين نائب نقيب أطباء الاسنان ،د. سمير زيارة رئيس لجنة شؤون المهنة ،د. محمد كشكو مديرنقابة أطباء الاسنان  وكان في أستقبالهم وكيل الوزارة م. أحمد ابو راس والمستشار حسن ابو ريالة الوكيل المساعد . 
كما تحدث نقيب اطباء الأسنان د.جمال خضوان  حول قانونية رسوم المهنة التي تحصلها البلديات لعيادات الأطباء في ظل الالتزام برسوم مهنة للعيادة لصالح وزارة الصحة مما تسبب في ازدواجية تحصيل رسوم المهنة.
من طرفه أكد المستشار الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي حسن ابو رياله  أن رسوم البلدية يتم تحصيلها حسب القانون المعمول به ويتم تحصيلها مثل الكثير من المهن مقابل العديد من الخدمات العامة التي تقدمها البلديات لجميع المواطنين.
ورحب وكيل الوزارة أبو راس بالوفد، وأشاد بجهود نقابة اطباء الاسنان في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من حصار مفروض على قطاع غزة.
وأشار إلى ضرورة دراسة موضوع ازدواجية رسوم المهنة من النواحي القانونية وعقد ورشة عمل تضم جميع الجهات ذات العلاقة وخصوصا وزارة الصحة للخروج بتوصيات يتوافق عليها الجميع ضمن المحددات القانونية
 وأكد على أهمية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى نتائج مثمرة تصب في مصلحة المواطن لتعزيز القدرات العلمية والعملية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟