الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان

غزة- الرأي

بحثت وزارة الحكم المحلي تعزيز سُبل التعاون المشترك مع نقابة اطباء الاسنان.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد نقابة اطباء الاسنان د.جمال خضوان نقيب أطباء الأسنان ، د. سليمان شاهين نائب نقيب أطباء الاسنان ،د. سمير زيارة رئيس لجنة شؤون المهنة ،د. محمد كشكو مديرنقابة أطباء الاسنان وكان في أستقبالهم وكيل الوزارة م. أحمد ابو راس والمستشار حسن ابو ريالة الوكيل المساعد .

كما تحدث نقيب اطباء الأسنان د.جمال خضوان حول قانونية رسوم المهنة التي تحصلها البلديات لعيادات الأطباء في ظل الالتزام برسوم مهنة للعيادة لصالح وزارة الصحة مما تسبب في ازدواجية تحصيل رسوم المهنة.

من طرفه أكد المستشار الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي حسن ابو رياله أن رسوم البلدية يتم تحصيلها حسب القانون المعمول به ويتم تحصيلها مثل الكثير من المهن مقابل العديد من الخدمات العامة التي تقدمها البلديات لجميع المواطنين.

ورحب وكيل الوزارة أبو راس بالوفد، وأشاد بجهود نقابة اطباء الاسنان في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من حصار مفروض على قطاع غزة.

وأشار إلى ضرورة دراسة موضوع ازدواجية رسوم المهنة من النواحي القانونية وعقد ورشة عمل تضم جميع الجهات ذات العلاقة وخصوصا وزارة الصحة للخروج بتوصيات يتوافق عليها الجميع ضمن المحددات القانونية

وأكد على أهمية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى نتائج مثمرة تصب في مصلحة المواطن لتعزيز القدرات العلمية والعملية .