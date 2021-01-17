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مدير تعليم رفح يكرم جميع العاملين في مدارس الثانوية العامة

17 كانون ثاني / يناير 2021 01:25

مدير تعليم رفح يكرم جميع العاملين في مدارس الثانوية العامة
مدير تعليم رفح يكرم جميع العاملين في مدارس الثانوية العامة

غزة- الرأي

اختتم  مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، جولته على كافة مدارس الثانوية العامة والتي كرم من خلالها جميع العاملين من مديري مدارس ونواب ومعلمين وإداريين ومرشدين وأمناء مكتبات وصناع الجمال.
وفي كلماته المتعددة في المدارس، أكد مدير التعليم أن هذا التكريم هو أقل ما يستحقه المعلمين والإداريين منا، على جهدهم الكبير خلال فترة الطوارئ السابقة والتي أبدعوا فيها بمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية حتى باتت المدرسة أأمن مكان في قطاع غزة، وعلى جهودهم الواضحة في التعليم الوجاهي، وتميزهم في متابعة التعليم عن بعد وخاصة إدارة الفصول الافتراضية.
وقد نُفذ التكريم من خلال الطابور الصباحي وبحضور الطلبة ووسط الإجراءات الصحية المعتادة والمشددة، وأدار التكريم عادل أبو كوش من قسم العلاقات العامة والذي كان يذكر كل أنشطة ومبادرات وإنجازات وصفات كل معلم على حدة قبل تكريمه من مدير التعليم، وهي الخطوة التي نالت رضا واستحسان جميع المعلمين والعاملين.
وفي تعقيبِ مديري المدارس على هذا التكريم، أعربوا عن شكرهم الجزيل لمدير التعليم على هذه الخطوة والتي أوضحوا أنها تركت أثراً كبيراً في نفوس جميع المعلمين لما لاقوه من تقديرٍ وكلماتِ حبٍ وثناء صيغت بطريقةٍ جميلة ستدفعهم لمزيد من الجهد والعمل والتفاني كما قالوا.
يذكر أن المديرية كرمت أيضاً كل طلبة المدارس ممثلين بطالبٍ واحد ناب عنهم جميعاً وذلك لالتزامهم بالإجراءات الصحية ومتابعة التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.
 

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