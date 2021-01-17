الحكم المحلي تناقش بعض القضايا مع أصحاب شركات البترول

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي، وفداً من أصحاب شركات البترول والغاز لمناقشة العديد من القضايا والبحث عن حلول لبعض المشاكل التي تواجه شركاتهم الخاصة.

وضم الوفد رجل الأعمال أحمد الحلو، ورجل الأعمال محمد الحلو، ورجل الأعمال يوسف أبو يونس، ورجل الأعمال عائد أبو رمضان.

ورحب وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس بالحضور وأكد على أهمية تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية لكافة المشاكل العالقة.

وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود بين شركات البترول والغاز والوزارة وتوزيع المهام لعدم تداخلها في سبيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مبينا أهمية الأخذ بعين الاعتبار مخرجات ورشات العمل التي تُعقد مع المختصين والخبراء وأصحاب شركات البترول والغاز.

بدوره، أ. أحمد الحلو الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي للوصول لأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل تقديم الحماية أولا للمواطن خاصة بعد الحادث المؤسف الذي وقع مؤخرا في النصيرات وسط قطاع غزة نتيجة لتسريب الغاز في أحد المخابز.

وفي نهاية اللقاء أكد وكيل الوزارة أبو راس على ضرورة تعاون أصحاب شركات البترول والغاز بالالتزام بشروط الترخيص وتقديم الوثائق المطلوبة بدون تأخير، ووعد الوكيل بالتواصل مع رئاسة لجنة الأمن والسلامة الحكومية للمساعدة في إنجاز نظام انشاء المحطات والوصول إلى حلول توافقية لتوفيق اوضاع المحطات على أن تستمر الجهود فيما بعد للوصول إلى مستويات أفضل في مجال الأمن والسلامة.