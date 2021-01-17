الحكم المحلي تناقش قضايا المواطنين مع وفدٍ من التشريعي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، وفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني لتعزيز سبل التعاون المشترك وتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد النائب أ.د أحمد أو حلبية رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعي ، أ. المستشار محمد الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ، د. مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي.

في بداية اللقاء رحب م.أحمد أبو راس بوفد المجلس، مشيدا بدورهم الفعال في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وحل القضايا الشائكة من خلال سن القوانين وتطبيقها ومتابعتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المبذولة من قبل الطرفين من شأنه خدمة الصالح العام، وتقديم أكبر قدر من الخدمات للمواطنين كماً وكيفاً.

بدورهم أكد وفد المجلس التشريعي على أهمية وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية لأنهما يشكلان قطاع الحكم المحلي المسؤول عن العديد من الخدمات الأساسية لكافة المواطنين

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وناقش وفد المجلس التشريعي مع الوكيل عدد من القضايا الخاصة بالمواطنين وتعاملهم مع البلديات وقد تم استدعاء الموظفين ذوي العلاقة بالقضايا المطروحة للرد علي استفسار اعضاء الوفد وتعهد الوكيل بمتابعة القضايا العالقة ليتم حلها في أقرب وقت ممكن .

وتوافق الجميع على أهمية توفير أفضل خدمة للموطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل تحقيق العدالة والشفافية مع المواطنين.