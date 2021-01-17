زراعة رفح تناقش "خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون"

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح- قسم البستنةالشجرية- ورشة عمل" حول خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون بالمحافظة".

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة الورش التي تعكف المديرية على تنظيمها في الأيام القادمة للوصول لغالبية مزارعي الزيتون بشكل خاص والبستنة الشجرية بشكل عام، بالإضافة لجهودها باستمرارية الارشاد لجميع القطاع الزراعي.

وتناولت الورشة الأهمية الاقتصادية لشجرة الزيتون والمعاملات الزراعية الصحيحة من تجهيز للتربة واختيار الصنف المناسب وعمليات التسميد والتقليم ومكافحة الآفات والوقاية منها وذلك للنهوض بهذا القطاع الهام والرئيسي في قطاع غزة.

وشارك في الورشة كل من م. شريف الشاعر، م. همام ابو لبدة، وم. جمعة الحشاش وخلال الورشة تم عرض خطة الوزارة للعام الجديد" جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون"، وعرض مساعي الوزارة لضبط ومراقبة مدخلات الانتاج الواردة لقطاعي الانتاج النباتي والحيواني وتحسين الجودة.

ووضح المهندسين الخطوات اللازم اتباعها للعناية بشجرة الزيتون بعد عملية القطف استمرارا للموسم القادم للوصول لمنتج ذو جودة عالية وخالي من الآفات التي تسبب تشوه في الثمار، وتم التأكيد على الارشادات الزراعية التي تم عرضها للمزارعين،والتي ستظهر نتائجها في بداية الموسم القادم.

