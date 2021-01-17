وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع عملية فقس الصيصان في شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش قضايا المواطنين مع وفدٍ من التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش بعض القضايا مع أصحاب شركات البترول وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يكرم جميع العاملين في مدارس الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يعقد درساً توضيحياً لتكنولوجيا ثاني عشر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ مسابقة أفضل صف افتراضي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث سُبل التعاون المشترك مع نقابة أطباء الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تطور منظومة نظم المعلومات الجغرافية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل

زراعة رفح تناقش "خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون"

17 كانون ثاني / يناير 2021 03:34

زراعة رفح تعقد ورشة عمل حول "خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون"
زراعة رفح تعقد ورشة عمل حول

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح- قسم البستنةالشجرية- ورشة عمل" حول خطة الوزارة لتطوير قطاع الزيتون بالمحافظة".

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة الورش التي تعكف المديرية على تنظيمها في الأيام القادمة للوصول لغالبية مزارعي الزيتون بشكل خاص والبستنة الشجرية بشكل عام، بالإضافة لجهودها باستمرارية الارشاد لجميع القطاع الزراعي.
وتناولت الورشة الأهمية الاقتصادية لشجرة الزيتون والمعاملات الزراعية الصحيحة من تجهيز للتربة واختيار الصنف المناسب وعمليات التسميد والتقليم ومكافحة الآفات والوقاية منها وذلك للنهوض بهذا القطاع الهام والرئيسي في قطاع غزة.
وشارك في الورشة كل من م. شريف الشاعر، م. همام ابو لبدة، وم. جمعة الحشاش وخلال الورشة تم عرض خطة الوزارة للعام الجديد" جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون"، وعرض مساعي الوزارة لضبط ومراقبة مدخلات الانتاج الواردة لقطاعي الانتاج النباتي والحيواني وتحسين الجودة.
ووضح المهندسين الخطوات اللازم اتباعها للعناية بشجرة الزيتون بعد عملية القطف استمرارا للموسم القادم للوصول لمنتج ذو جودة عالية وخالي من الآفات التي تسبب تشوه في الثمار، وتم التأكيد على الارشادات الزراعية التي تم عرضها للمزارعين،والتي ستظهر نتائجها في بداية الموسم القادم.
 

139451130_3692773754135351_3116252611152054539_n 139595715_3692773600802033_1326764232437501093_n زراعة رفح تعقد ورشة عمل حول
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟