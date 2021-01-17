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"إصلاح وتأهيل" الشمال يستضيف محـاكمات سريعة لموقوفين

17 كانون ثاني / يناير 2021 05:25

جلسة محاكمة
جلسة محاكمة

غزة- الرأي:

استضاف مركز إصلاح وتأهيل محافظة الشمال "أبو عبيدة" صباح الأحد، المحاكمات السريعة لمجموعة من الموقوفين الجنائيين بالمركز، بالتعاون مع محكمة بداية شمال غزة.

وأوضح مدير مركز إصلاح الشمال المقدم محمد أبو اللبن أنه تم عقد محاكمات لـ 21 موقوفًا، من نزلاء المركز.

ونوه أبو اللبن إلى أن المحاكمات السريعة تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة؛ مبيناً وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل لعقد المزيد من المحاكم السريعة للموقوفين داخل المركز.

بدوره أوضح مسؤول الشؤون القانونية بالمركز النقيق مأمون مي أن هدف استضافة المحاكمات السريعة داخل المركز يأتي في إطار التعجيل لإنهاء ملفات الموقوفين القانونية والتخفيف عنهم وعن ذويهم في ظل الظروف الصعبة.

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