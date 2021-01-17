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بدء الاختبارات النهائية لطلبة "كلية الرباط الجامعية"

17 كانون ثاني / يناير 2021 06:55

بدء الاختبارات النهائية لطلبة كلية الرباط الجامعية
بدء الاختبارات النهائية لطلبة كلية الرباط الجامعية

غزة- الرأي:

شرعت كلية الرباط الجامعية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأحد، بعقد الاختبارات الأكاديمية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021، من كافة الدفعات وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وتقدمت كافة الدفعات من تخصصات البكالوريوس (القانون والعلوم الشرطية والملاحة البحرية) وعددهم 373 طالباً للاختبارات الأكاديمية، حيث سيتم تقسيم كل دفعة على قسمين منعًا للازدحام.

بدوره؛ أشاد عميد الكلية الدكتور ناصر سليمان، خلال جولة تفقدية لقاعات الامتحانات، بمدى التزام الطلبة، ولجان المراقبة بإجراءات السلامة والوقاية.

وأوضح العميد سليمان أن هذه الامتحانات تأتي بعد اجتياز طلبة الكلية لكافة المتطلبات الأكاديمية المتعلقة بالفصل الأول من العام الدراسي الحالي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلبة.

وتستقبل كلية الرباط الجامعية سنوياً دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس في تخصصي العلوم الأمنية والقانون، والملاحة البحرية، وتُخرج سنوياً فوجاً جديداً لإرفاد الأجهزة الشرطية والأمنية بضباط الاختصاص.

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