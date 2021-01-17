"المرور" تعقد 58 محاضرة توعوية لطلبة الثانوية

غزة- الرأي:

عقدت دائرة الإرشاد والتدريب التابعة لشرطة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية، سلسلة محاضرات في التوعية المرورية والصحية لطلاب الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة.

بلغ عدد المحاضرات خلال الأسبوع الماضي 58 محاضرة، استفاد منها 1322 طالبًا موزعين على 7 مدارس ثانوية وهي مدارس "شهداء الزيتون" في محافظة غزة، و"العكلوك وشهداء النصيرات وصبرا وشاتيلا "في المحافظة الوسطى، و"عمار بن ياسر وخالد الحسن" في محافظة خان يونس، و"الدوحة" في محافظة رفح.

وأوضحت دائرة الإرشاد المروري أن المحاضرات ركزت على السلامة المرورية وإجراءات حماية الطلاب من مخاطر حوادث الطرق.

كما وتناولت المحاضرات التوجيه بإرشادات وإجراءات الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بها داخل المركبات والحافلات، والشارع والمدرسة، وأماكن الازدحام.

وأوضحت شرطة المرور أن هذه المحاضرات تأتي ضمن خطط وبرامج التوعية المرورية والصحية التي تعدها دائرة الإرشاد المروري.