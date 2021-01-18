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يقسو على كريستال بالاس

مانشستر سيتي يقفز للمركز الثاني بالدوري الإنكليزي

18 كانون ثاني / يناير 2021 08:47

مانشستر سيتي يقفز للمركز الثاني بالدوري الإنكليزي
مانشستر سيتي يقفز للمركز الثاني بالدوري الإنكليزي

انتزع مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على كريستال بالاس 4 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة بأربعة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 27 و68، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 57 ورحيم سترلينغ في الدقيقة 88 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة ليقفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر يونايتد الذي تعادل اليوم مع حامل اللقب ليفربول سلبيا، وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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