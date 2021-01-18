يوفيتش يُفحم زيدان في 20 دقيقة

وضع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في مرمى نيران جماهير ريال مدريد، بعد تألق اللاعب في ظهوره الأول مع آينتراخت فرانكفورت، بزيارة شباك شالكه مرتين، في مباراة الأحد، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الألماتي.

وشارك صاحب الـ23 عاما، كبديل في آخر 28 دقيقة على حساب إريك دورم، وبعد 10 دقائق من نزوله أرض الملعب، تمكن من تسجيل هدفه الشخصي الأول وهدف التقدم الثاني لفريقه، بمتابعة لعرضية أرسلها مواطنه فيليب كوستيتش من الجانب الأيسر، ثم أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 90، بإنهاء مثالي لانفراد صريح مع الحارس المغلوب على أمره رالف فاهرمان.

وبتوقيعه على هدفين في غضون 20 دقيقة، يكون قد عادل سجل أهدافه في 32 مباراة خاضها بالقميص الأبيض المدريدي، على مدار عام ونصف قضاها تحت قيادة زيدان، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الشامتين والمشككين، للتشفي في زيزو، بتعليقات و”كوميكس” ساخرة منه، لتكرار ظاهرة تألق اللاعبين خارج النادي.

وتألق عدد لا بأس به من اللاعبين الذين تخلى عنهم زيدان هذا الموسم سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، في مقدمتهم أشرف حكيمي، الذي تم الاستغناء عنه نهائيا لإنتر مقابل 40 مليون يورو، وإبراهيم دياز مع ميلان، سيرجيو ريغيليون مع توتنهام، فيما استمرت مأساة غاريث بيل مع الديوك، وكوبو مع فياريال وخوسيه رينير مع بوروسيا دورتموند.

وردا على الحملة الشرسة التي تعرض لها المدرب الفرنسي في الساعات التي تلت تألق يوفيتش، تقمصت صحيفة “آس” الإسبانية دور المحامي عن المدرب في تقرير بعنوان “زيدان ليس مسؤولا عن فشل يوفيتش”، مع تذكير بسلوك اللاعب وعدم انضباطه، على غرار ما فعله، بكسر قواعد الحجر الصحي بعودته إلى وطنه بدون إذن النادي، إلى جانب مشاركته في حفل شواء، الذي تسبب في إصابته بفيروس كورونا، وقبل هذا وذاك، لم يتأقلم على أجواء وضغط اللعب لنادي القرن الماضي.