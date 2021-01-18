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الشرطة النسائية تنجز 11402 مهمة خلال العام الماضي

18 كانون ثاني / يناير 2021 09:16

الشرطة النسائية تنجز 11402 مهمة خلال العام الماضي
الشرطة النسائية تنجز 11402 مهمة خلال العام الماضي

غزة- الرأي

أنجزت الشرطة النسائية 11402 مهمة خلال العام 2020 ضمت تنفيذ أوامر حبس وترحيل سجينات واستقبال شكاوى وضم حضانة وتأمين زيارات موقوفين .

وقالت مدير الشرطة النسائية العقيد ناريمين عدوان : "إن الشرطة النسائية تساهم في إنجاز العديد من القضايا مع إدارات الشرطة كالمباحث والمكافحة وقوات التدخل وحفظ النظام ، كما أن لها مهام مشتركة مع العديد من أجهزة وزارة الداخلية كهيئة المعابر والحدود والأمن الداخلي ومراكز التأهيل والإصلاح".


وأشارت عدوان أن عدد القضايا التي شاركت فيها مع الإدارات بلغت 5580 قضية ، واستقبلت 3397 شكوى .

وأوضحت أن الشرطة النسائية شاركت ب284 قضية ضم حضانة وإحضار مشروحات ، وقامت بتأمين زيارات موقوفين عدد 580 زيارة . 

وذكرت العقيد عدوان أن الشرطة النسائية عقدت 71 محاضرة أمنية لطالبات المدارس والمؤسسات والجمعيات الأهلية وقامت بتنفيذ 654 مهمة تأمين بموقوفين ولمكاتب البريد ، وشاركت ب836 فعالية .

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