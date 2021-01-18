مراكز الشرطة تنجز 51785 قضية خلال العام المنصرم

غزة- الرأي

أظهر تقرير إحصائي صادر عن الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مكاتب الشكاوى في كافة محافظات قطاع غزة استقبلت خلال العام الماضي 53808

قضية أنجز منها 51785 قضية.



وذكر التقرير أن الشرطة حوَّلت 50215 قضية للنيابة العامة، شملت قضايا سرقات ونصب واحتيال وسطو واعتداء وشجار ومخالفة لأوامر مشروعة إضافة لعدة قضايا أخرى.



وأفاد التقرير أن مراكز الشرطة تعاملت مع العديد من القضايا منها قضايا ضد حياة الأشخاص وقضايا الأموال وأخرى بحق النظام العام والتعدي على الأملاك وجرائم المساس بالاقتصاد وغيرها .



وأشار التقرير أن شرطة المحافظات تعاملت مع العديد من القضايا سجلت منها شرطة محافظة الشمال 11376 ،ومحافظة غزة 16044 , وبلغ عدد القضايا بمحافظة الوسطى 8344 ، ومحافظة خان يونس استقبلت 11774قضية ،واستقبلت محافظة رفح 5272 قضية .



وبيّن التقرير أن عدد المهام التي قامت بها الدوريات خلال العام 2020 بلغ 100207 مهمة تنوعت ما بين مساندة شركة الكهرباء ، وإزالة تعديات ، نقل موقوفين للمستشفى ونشر حواجز وتراحيل وغيرها .