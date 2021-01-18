نيابة الوسطى : نعمل بمهنية وسلامة الإجراءات في بناء الملف الجزائي

غزة-الرأي

أكد عضوَا النيابة حسني الهباش ومهند قويدر ، خلال اجتماعهما بأقسام التحقيق والأرشيف والتنفيذ بمركز شرطة دير البلح، بحضور مفتش التحقيقات بالمحافظة العقيدعماد أبوهرة، ومدير المركز المقدم سامي صباح، أن عمل المحققين بمهنية يؤسس لبناء الملف الجزائي بشكل دقيق، ويسهم في تنفيذ تفويضات وكلاء النيابة بكفاءة واقتدار، داعياً المحققين إلى تحرّي الموضوعية والمهنية وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة أطراف القضايا.

وبين أعضاء النيابة أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي، تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، الضامِنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة، لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتوافق المجتمعون على إنشاء مجموعات (وتس أب) لشركاء العدالة، لمتابعة كافة تفاصيل الملفات الجزائية، وتنفيذ التفويضات، وسهولة التواصل، بما يحقق شراكة فاعلة، وأرشفة كافة الملفات إلكترونياً، وحُسن أداء، وجودة سير التحقيقات، وعدالة الإجراء، ورد الحقوق لأصحابها، والطمأنينة إلى دقة وسلامة الإجراءات القانونية المتّخذة.