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ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات والتدابير البديلة

18 كانون ثاني / يناير 2021 09:56

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غزة-الرأي

تسلم رئيس ديوان الفتوى والتشريع سعادة المستشارأسامة سعيد سعد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019م من سعادة العميد ناصر سليمان عميد كلية الرابط الجامعية ورئيس لجنة صياغة مشروع اللائحة، وذلك في لقاء جمعهما بمكتب رئيس الديوان بحضور  أعضاء لجنة صياغة اللائحة.

بدوره، رحب رئيس الديوان برئيس وأعضاء اللجنة، مشيدا بالجهود  التي بذلتها اللجنة على مدار (10) جلسات لصياغة اللائحة وإعدادها بناءً على أسس الصياغة التشريعية لكي تخرج اللائحة بالصورة المطلوبة مؤكداً على أهمية إعداد اللوائح المنظمة لتطبيق القوانين وتنفيذها كي لا تبقى القوانين معطلة.

من جانبه، تحدث العميد ناصر سليمان عن بعض من تفاصيل صياغة هذه اللائحة مشيراً إلى أهمية اعتمادها من الجهات المختصة وتطبيقها على أرض الواقع مبيناً تفاعل أعضاء اللجنة وإثرائهم جلسات الحوار والمناقشة لكي تخرج اللائحة بهذه القوة وعلى هذه الشاكلة،

من ناحيته ،أكد رئيس الديوان المستشار أسامة سعد على أنه سيتم رفع مشروع اللائحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتمادها وإقرارها حسب الأصول.
يشار إلى أن ديوان الفتوى والتشريع شكل هذه اللجنة برئاسة عميد كلية الرباط الجامعية، وعضوية كلاً من ديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة العدل، والقضاء، والنيابة العامة، والمجلس التشريعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
 

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