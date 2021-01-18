رئيس بلدية خان يونس يطلع على احتياجات السكان في حي الشيخ ناصر

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، جولة تفقدية للاطلاع على احتياجات السكان القاطنين في حي الشيخ ناصر "منطقة الفرا" والتي تشمل تأهيل بعض الشوارع الترابية وإزالة المكاره الصحية وتنفيذ مشاريع تتعلق بشبكات الصرف الصحي للحد من معاناة السكان القاطنين في المنطقة المذكورة.

واستمع البطة لمشاكل السكان واحتياجاتهم واعدًا بتقديم الحلول المناسبة والملائمة وفق امكانيات بلدية خان يونس المتوفرة بالتعاون مع السكان وذلك للمساهمة في التخفيف من حجم المعاناة القائمة في ظل الظروف الراهنة.

