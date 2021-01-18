وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخمد حريقاً بحي الشجاعية دون وقوع اصابات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يطلع على احتياجات السكان في حي الشيخ ناصر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: استمرار حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: أعمال تسوية لتعديل مناسيب الشوارع لاستقبال المنخفضات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يتسلم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العقوبات والتدابير البديلة وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى : نعمل بمهنية وسلامة الإجراءات في بناء الملف الجزائي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نحو (106) وفد طبي زاروا قطاع غزة خلال العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تتابع استئناف العملية التدريسية للمرحلة الابتدائية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية مراكز الشرطة تنجز 51785 قضية خلال العام المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية نحو 2 مليون و40 ألف وفاة بـ" كورونا" عالمياً
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس بلدية خان يونس يطلع على احتياجات السكان في حي الشيخ ناصر

18 كانون ثاني / يناير 2021 10:06

1
1

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، جولة تفقدية للاطلاع على احتياجات السكان القاطنين في حي الشيخ ناصر "منطقة الفرا" والتي تشمل تأهيل بعض الشوارع الترابية وإزالة المكاره الصحية وتنفيذ مشاريع تتعلق بشبكات الصرف الصحي للحد من معاناة السكان القاطنين في المنطقة المذكورة.
واستمع البطة لمشاكل السكان واحتياجاتهم واعدًا بتقديم الحلول المناسبة والملائمة وفق امكانيات بلدية خان يونس المتوفرة بالتعاون مع السكان وذلك للمساهمة في التخفيف من حجم المعاناة القائمة في ظل الظروف الراهنة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟