تعليم غرب غزة تصدر" أدلة خرائط الرياضيات"

غزة-الرأي- سامي جاد الله

أصدرت لجنة مبحث الرياضيات في مديرية تعليم غرب غزة " أدلة خرائط الرياضيات" للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر بفروعه العلمي والصناعي والأدبي والشرعي وريادة الأعمال.

وقالت مشرفة الرياضيات في المديرية الدكتورة رحمة عودة :" إنتاج الأدلة جاء ضمن مبادرة للجنة بهدف خدمة الطلبة والتسهيل عليهم في فهم واتقان مفاهيم الرياضيات وزيادة تحصيلهم الدراسي إضافة إلى خدمة معلمي المبحث في انتقاء أساليب التدريس المناسبة.

وأوضحت عودة أن الوزارة قررت نشر الأدلة وتعميمها على المديريات والمشرفين والمعلمين والصفوف الافتراضية وعدة مواقع أخرى ليستفيد منها جميع المهتمين والمتابعين.

و شارك في إعداد هذه الأدلة فريق مميز من معلمي الرياضيات بالمديرية عملوا بجد طوال شهرين متتاليين بمتابعة وإشراف حثيث من قبل أربعة مشرفين لمبحث الرياضيات (رحمة عودة، باسم المدهون، هدى الزريعي، إبراهيم صالحة).

ويعمل الفريق لإنجاز خرائط الرياضيات للفصل الدراسي الثاني ليتم نشره خلال الفترة المقبلة، وهناك عمل دؤوب على إنجاز عدة مواد منها دليل المراجعة النهائية في الرياضيات لطلبة الثانوية العامة"" و"الدليل الإلكتروني لاستخدام برنامج جيوجبرا في المناهج الفلسطينية" و"دليل شبكات تسلسل المفاهيم والمهارات الرياضية في المناهج الفلسطينية".

يشار إلى أن دليل خرائط الرياضيات هو الإصدار الثاني من سلسلة أدلة تصدرها لجنة مبحث الرياضيات لمساندة الطالب والمعلم وكان الإصدار الأول بعنوان "دليل تقويم الطالب في مبحث الرياضيات للصف الثاني عشر بفروعه المختلفة".

من جهته أشاد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التعليم الدكتور محمود مطر بهذه الإنجازات للجنة مبحث الرياضيات في مديرية غرب غزة ، وثمن عالياً دليل خرائط الرياضيات وما يحتويه من معلومات معرفية وتطبيقية ، وأوضح أنه سيتم تعميم الفكرة على باقي المباحث.

وأوضح مطر أن وزارة التعليم تشجع وتوجه جميع المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.

