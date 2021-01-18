الأغا: سنعمل على تنفيذ العديد من المشاريع للارتقاء بالعمل

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن وزارة الأوقاف ستعمل خلال العام 2021م, وفق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات العامة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذ العديد من المشاريع من أجل الارتقاء بالعمل بما يساهم في تقديم أفضل خدمة في كافة المجالات.

وقال الأغا في اللقاء الذي عقده مع موظفي الوزارة بعنوان (وزارة الأوقاف بين الحاضر والمستقبل) عبر برنامج الzoomالإلكتروني :" انقضى عام مليء بالصعوبات والتحديات كان أبرزها جائحة كورونا والذي أثبتت فيه الوزارة أنها على قدر المسئولية والتحدي والأمانة مع الأخوة في الصحة والداخلية والتنمية وكافة القطاعات ذات الصلة رغم قلة الامكانات والصعوبات".

وأوضح أن اللقاء يهدف الى وحدة الفهم بين مكونات الوزارة وصولا للعاملين في الميدان, والتحرك بشكل جماعي وروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار لتحقيق الرؤية التي تسعى وزارة الأوقاف لها, والوقوف مع هموم وآمال وتطلعات الأوقاف التي انطلقت لإعلاء كلمة الله.

واستعرض وكيل وزارة الأوقاف الانجازات التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية من العام 2020, وأكد على أهم السياسيات التي تسير عليها الوزارة, مشدداً على سياسة العمل وفق الضوابط والمعايير التي تُنظم العمل في كل المجالات والتكامل مع كل الجهات ذات الصلة في المجتمع الفلسطيني.

وبين الأغا أن وزارته عملت على تثبيت السياسات ووضع الخطة الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها منذ مطلع هذا العام إلى جانب الهيكلية الجديدة للوزارة التي تناسبها وتم اعتمادها, لافتاً إلى أن إدارته حرصت على تفعيل الروح الجماعية ومشاركة كل من تستطيع الوزارة مشاركته سواء داخلها أو خارجها وفق السياسة التي تم الاتفاق عليها مع جميع مكونات الوزارة.

وتابع :" عملنا على تحقيق التكامل مع الجهات ذات الصلة ومع كل مكونات العمل والمجتمع المحلي ومجلس الاجتهاد الفقهي, والتعامل بشفافية مع كافة الملفات, ونحن على جاهزية للمراجعة والمساءلة في أي قرار تم اتخاذه, والتركيز على الرسالة الدعوية للوزارة والذي بات واضحا من خلال زيادة المساحة للوعظ والارشاد والتعليم الشرعي والتحفيظ

وذكر :" اجتهدنا أن نقف ونتابع ونتعاون ونمد جسور التراحم مع الجميع من أجل أن تكون الوزارة كالجسد الواحد, وقاتلنا من أجل حقوق موظفينا وحماية المكتسبات الوظيفية للوزارة والتي كان آخرها استجلاب 250 وظيفة, ومعالجة اشكالية المقطوعة والبطالة".

وأضاف :" عملنا على تفعيل العمل الإغاثي حيث قدمت الادارة العامة للزكاة خلال العام الماضي ما يزيد عن 10 مليون ونصف دولار لأهلنا وشعبنا, بالإضافة الى الاهتمام بملف المتطوعين واستطعنا ان نقدم ما يزيد 350.000 دولار ما بين مساعدات نقدية او طرود غذائية".

وأشار الأغا أنه عمل وسيعمل جاهداً لصيانة وإحقاق الحقوق لكافة الموظفين دون استثناء، ومكافأة المجدين المجتهدين، ومحاسبة ومعاقبة المقصرين دون تمييز, مضيفاً :"سنعمل على توسيع دائرة العلاقات الخارجية، وكذلك العلاقات المحلية مع الجميع، وتعزيز حضور الوزارة في المجتمع على قاعدة تحقيق رسالة المؤسسة الدينية".

وأوضح الأغا أن الخطة انطلقت وفق استراتيجيات ثلاثة بناء الانسان دينيا وفكريا ووطنيا, والنهوض بالوقف واستدامته, وبناء مؤسسي متكامل وفاعل, منوهاً الى ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطة بكل تفاصيلها سواء فيما يتعلق بالوقف والمساجد والقرآن الكريم والعمل الدعوي والمشاريع المختلفة وغيرها.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بالحضور الاعلامي للوزارة وتعزيزه من قبل الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام , مثمناً جهدهم وتميزهم في هذا الاطار والذي يعد بمثابة نافذة الأوقاف نحو الجميع وايصال رسالتها وتحقيق أهدافها.

ودعا في نهاية اللقاء الموظفين إلى تقديم النموذج الصالح للناس، والسعي لإرضاء الله أولاً ثم خدمة المواطنين، وصيانة القلوب من الحسد والاختلافات وصيانة الأمانة والمسؤولية التي نحملها, مقدماً شكره لكل الإدارات والمديريات والدوائر وجميع الموظفين على جهودهم الكبيرة في ظل التحديات الكثيرة.

