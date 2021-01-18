حماية المستهلك تنظم 3545 جولة تفتيشية خلال العام المنصرم

غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني خلال عام 2020 بتنظيم 3545 جولة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق، تم خلالها تنفيذ 29602 زيارة ميدانية.

وقالت الإدارة العامة للإدارة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن جولات طواقم حماية المستهلك شملت كافة المنشأت التجارية والأسواق في كافة المحافظات.

وبين التقرير، أن عدد الجولات في محافظة غزة بلغت 880 جولة تفتيشية، ومحافظة خان يونس 775جولة، والشمال 703 جولة، الوسطى 622 جولة، ورفح 565 جولة تفتيشية، تم خلال هذه الجولات تنفيذ 29602 زيارة ميدانية.

وتركزت الزيارات على مراقبة السلع والبضائع المعروضة للمواطنين في المولات والأسواق، وزيارات رقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والعمل على توفير السلع والاساسية، ومتابعة مدي التزام أصحاب المولات والمحلات التجارية والأسواق بإجراءات الامن والسلامة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح التقرير، أنه تم خلال العام تحرير 3422 محضر ضبط بسبب مخالفات للموصفات والقوانين المعمول بها في الوزارة، وتحرير 4145 محضر إتلاف لمواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وضبط 1355.8 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية مخالفة للمواصفات الفلسطينية، واتلاف 366.9 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، وسحب 1878 عينة للفحص المخبري من المكاتب الفرعية.

وذكر التقرير ان دائرة المختبرات قامت بإجراء 6539 فحص مخبري لمواد غذائية وغير غذائية ومنظفات.

وأوضح التقرير أن هذه الفحوصات تأتي في إطار دور الوزارة الفعال لحماية الصحة العامة للمواطنين والمستهلكين، وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من خلال القيام بالفحوصات المختبرية على عينات الأغذية المستوردة والمنتجة محليا وبما يضمن توافقها مع الاشتراطات الصحية وسلامتها.

وبلغت عدد الجولات الميدانية لموظفين دائرة الموازين والمكاييل 231 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 2544 لمحطات الوقود والغاز، تم معايرة 838 ميزان، و446 مكيال.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، إن طواقم حماية المستهلك عملت خلال عام 2020 بنظام الطوارئ بسبب جائحة كورنا، مشيراً الي انه تم خلال الجائحة توفير المخزون السلعي للأصناف الأساسية، ومتابعة الأسواق والمحال التجارية، وضبط أسعار المواد الأساسية والخضار والبيض، واستمرار عمل المخابز ومحطات تعبئة المياه والغاز المنزلي.

وبين أبو موسى، أن طواقم الوزارة قامت بتقديم كافة التسهيلات لتوزيع المواد الغذائية في كافة المحافظات في ظل جائحة كورونا، والعمل على تسهيل حركة القطاعات الإنتاجية، ومتابعة توزيع المعقمات ومواد التنظيف خلال الجائحة، وتم بالتعاون مع وزارة الزراعة

توجيه المزارعين لجني محاصيلهم الزراعية وعرضها في الأسواق، ومتابعة ومراقبة معاصر الزيتون.

