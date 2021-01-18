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الزراعة: نسبة هطول الأمطار بلغت ( 49.8%)واكثرها في رفح

18 كانون ثاني / يناير 2021 01:01

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غزة-الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن هطول الأمطار لكافة المناطق في قطاع غزة من بداية الموسم بلغت (192ملم) وبلغت النسبة المئوية للهطول 49.8% من المعدل العام لكافة المحافظات.
وبحسب بيان وصل " الراي " نسخة عنه  فإن كمية المياه التي هطلت حتى صباح اليوم لهذا العام بلغت حوالي 52.4 مليون متر مكعب، كما أن عدد أيام الهطول وصل 13 يوم
وأشارت إلى أن أكبر المعدلات التي سجلت في قطاع غزة رفح 48.0 ملم وأدناها في خانيونس وخزاعة ورفح ( جنوب القطاع) ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول خلال الأيام القادمة بإذن الله.
وهذا وحثت الوزارة كافة المزارعين الي الاستفادة من مياه الأمطار خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها، وإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.
 

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