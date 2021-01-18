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الإقتصاد: الصناعات الغذائية تجري جولات على المصانع بمحافظتي غزة وخانيونس

18 كانون ثاني / يناير 2021 01:03

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غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية بدائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات على المصانع في محافظتي غزة وخانيونس في إطار متابعة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، أن الجولة في محافظة غزة ركزت على مصانع البرجر وفحص المواد الخام التي يتم استخدامها في عملية تصنيعها.
وفي السياق ذاته نظم القسم جولات في محافظة خانيونس شملت المخابز ووحدات تجميد اللحوم والأسماك، وتفقد خطوط انتاجها ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك وجود بطاقة بيان.
وأكدت الإدارة أن قسم الصناعات الغذائية يحرص على أن يكون المنتج النهائي للمواد الغذائية التي تنتجها المصانع مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وذات جودة عالية.
 

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