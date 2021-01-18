"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم حملة تقدير لإعلاميي المؤسسات الحكومية

غزة- الرأي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة حملة "تقدير ومحبة" لزيارة دوائر العلاقات العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية

وبدأت الحملة صباح اليوم الاثنين، بجملة زيارات شملت وزارة الصحة والشئون الاجتماعية ووكالة وإذاعة الرأي.

وضم وفد المجلس كل من محمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة وغسان محيسن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، ولاقت الزيارات ترحيبا من مدراء العلاقات والإعلام وعبر الجميع عن شكرهم لهذه اللفتة التي تمثل تقديرا لجهود العاملين في المجال الإعلامي بالمؤسسات الحكومية.

وأوضح غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الهدف من حملة "تقدير ومحبة" إيصال رسالة الوفاء للطواقم في الوزارات وشكرهم على ما يبذلونه من جهد كبير في إبراز برامج العمل الحكومي والتواصل مع المواطنين، وأضاف أن هذه الزيارات تعزز العلاقة بين دوائر الإعلام في الوزارات وتنفيذ برامج مشتركة لخدمة المجتمع.

يذكر أن وفد المجلس الأعلى التقى خلال الزيارات مع كل من د. أشرف القدرة الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، وإياد قديح مدير الإعلام، وفي وزارة الشئون الاجتماعية د. حسام الدجني مدير العلاقات العامة والإعلام، وإسماعيل الثوابتة مدير وكالة الرأي، ود. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي.