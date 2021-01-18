"هنية": دعم رياضة ذوي الإعاقة يمثل أولوية في برامج "المجلس الأعلى"

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن رياضة ذوي الإعاقة تمثل أولوية لدى المجلس الأعلى من جانب الدعم والرعاية واحتضان الأنشطة والبرامج.

وأوضح هنية أن المجلس الأعلى وضع برنامجاً خاصاً لدعم رياضة ذوي الإعاقة ضمن خطة المجلس للعام 2021.

وكان هنية استقبل في مكتبه بمقر المجلس بغزة، صباح اليوم الاثنين، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الذي ضم كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وأحمد موسى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وأشار هنية إلى أهمية التحضير للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وتوفير التنسيق اللازم مع المحافظات الشمالية لتشكيل منتخب موحد يمثل أبطال ذوي الإعاقة لتمثيل فلسطين وتحقيق الإنجازات، وأضاف:"نعتز برياضة ذوي الإعاقة، التي حققت الكثير من الإنجازات في الدورات الأولمبية والبطولات العربية والدولية، ونريد مواصلة هذا الإنجازات واستعادة مكانة فلسطين في هذه المشاركات بعد الانقطاع خلال السنوات الأخيرة".

من جانبه شكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، جهود المجلس الأعلى، وتطرق أبو الحسن إلى مشروع صيانة صالة بن ويدر لصالح تدريبات ألعاب ذوي الإعاقة والرياضة النسوية، كما طالب بوضع موازنة للجنة البارالمبية ضمن برامج المجلس الأعلى، بدوره أشار أحمد موسى ممثل الصليب الأحمر أن مشروع تطوير صالة بن ويدر سيتم إدراجه ضمن برامج اللجنة الدولية، بينا أكد هنية أن التواصل مع المحافظات الشمالية لترتيب ملف اللجنة البارالمبية سيكون على رأس الاهتمامات خلال الأيام المقبلة.