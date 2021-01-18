"المواصلات" تختتم دورة مدير مهني محطات وكراجات

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة لهندسة المركبات وبالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين دورة "مدير مهني محطات الخدمة ومدير مهني الورش والكراجات " .

وتم ختام الدورة اليوم الاثنين، في مقر جمعية واعد، وذلك بحضور أ. بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات و أ. نادر صباح المدير التنفيذي لجمعية واعد، وبحضور العاملين في الجمعية وجميع طلاب الدورة.

وأوضح الأغا بأن الدورة تناولت مواداً تتعلق بكيفية إدارة المحطات وعوامل الأمن والسلامة فيها كما هدفت إلى رفع مستوى كفاءة العاملين فيها وتطوير قدراتهم المهنية.

وأكد الأغا أن الوزارة عقدت خلال العام الماضي دورتين في هذا المجال، حيث يبلغ عدد الخريجين في الدورة الأولى عدد الطلاب 63، وفي الدورة الثانية 56 طالب

وشكر المتدربين القائمين على الدورة لدورهم في انجاحها وتسهيل كافة العقبات أمامهم، كما دعو الوزارة للاستمرار في الدورات المهنية لما لها من دور في تطوير الكوادر البشرية المعنية بهذا المجال.