التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر "كورونا"

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي لدائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة للعام 2020 أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التثقيفية للتوعية المجتمعية بمخاطر فيروس " كورونا" ، حيث بلغ عدد اللقاءات نحو (1000) لقاء، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو (100) ألف مواطن.



وأوضح مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة ا. معين الكريري أن تلك اللقاءات تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر فيروس "كورونا"، والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء.



وبيّن الكريري أنه تم طباعة نحو(400) ألف مطبوعة خاصة ب "كوفيد19" بدعم من منظمة الصحة العالميةWHO ، وصندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA.

وأشار إلى أن هذه المطبوعات تحتوي نصائح هامة للمواطنين حملت عدة عناوين منها كيف تحمي نفسك والآخرين من العدوى،وكيف يمكن لمقدمي الرعاية الصحية حماية أنفسهم، وكيفية حماية الطلاب، ورسائل للحوامل والأمهات حول "كوفيد 19"، والطريقة الآمنة لارتداء الكمامة الطبية، وغيرها من العناوين.