وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": دعم رياضة ذوي الإعاقة يمثل أولوية في برامج "المجلس الأعلى" وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم حملة تقدير لإعلاميي المؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الصناعات الغذائية تجري جولات على المصانع بمحافظتي غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: نسبة هطول الأمطار بلغت ( 49.8%)واكثرها في رفح وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار : ضبط وتحريز (11910) قطعة أثريةخلال العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 شبان ويستدعي فتى من القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم 3545 جولة تفتيشية خلال العام المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: سنعمل على تنفيذ العديد من المشاريع للارتقاء بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تصدر" أدلة خرائط الرياضيات" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

تصدر (400) ألف مطبوعة

التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر "كورونا"

18 كانون ثاني / يناير 2021 03:53

التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر "كورونا"
التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي لدائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة للعام 2020 أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التثقيفية للتوعية المجتمعية بمخاطر فيروس " كورونا" ، حيث بلغ عدد اللقاءات نحو (1000) لقاء، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو (100) ألف مواطن.


وأوضح مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة ا. معين الكريري أن تلك اللقاءات تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر فيروس "كورونا"، والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء.


وبيّن الكريري أنه تم طباعة نحو(400) ألف مطبوعة خاصة ب "كوفيد19" بدعم من منظمة الصحة العالميةWHO ، وصندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA.

وأشار إلى أن هذه المطبوعات تحتوي نصائح هامة للمواطنين حملت عدة عناوين منها كيف تحمي نفسك والآخرين من العدوى،وكيف يمكن لمقدمي الرعاية الصحية حماية أنفسهم، وكيفية حماية الطلاب، ورسائل للحوامل والأمهات حول "كوفيد 19"، والطريقة الآمنة لارتداء الكمامة الطبية، وغيرها من العناوين.

140425126_199187231888138_1641644340807810245_n التثقيف الصحي تنفذ مئات اللقاءات التوعوية بمخاطر
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟