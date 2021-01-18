سلطة الأراضي تؤكد على استعداد الحكومة لتعويض المتضررين

غزة- الرأي

أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة على استعداد الحكومة لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مع المواطنين في المنطقة جمع رئيس سلطة الأراضي وكل من من د. خالد أو ندى و وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية د. غازي حمد وأكد رئيس سلطة الأراضي على إقرار المواطنين بأن الأرض حكومية صرفه ولا يوجد عليها أي تعاقدات وبين رئيس سلطة الأراضي أنه تم خلال اللقاء عرض خرائط للمنطقة منذ العام 2005 حتى 2018 والتي أظهرت جميعها خلو الأرض من أي اشغالات أو بيوت هذا فيما بينت السجلات وملفات الأرض القديمة منذ الانتداب البريطاني والناطقة باللغة الإنجليزية أنها حكومية

ويأتي هذا اللقاء عقب قرار لجنة المتابعة الحكومية تشكيل لجنة لدراسة تظلمات وادعاءات المواطنين بملكية هذه الأرض التي جرى تخصيص مساحة 55 دونم منها لصالح توسعة معبر رفح منتصف شهر ديسمبر الماضي

وشدد رئيس سلطة الأراضي على أن توسعة معبر رفح هي مصلحة عامة لكل أبناء القطاع في الوقت ذاته أكد أ. ماهر أبو صبحة على أن الحكومة لن تظلم أحد وأن التعويض عن الخسائر سيكون حسب استمارات البحث الاجتماعي والميداني لسكان المنطقة والاشغالات التي كانت على الأرض قبل عملية التجريف والتي تم توثيقها بدقة من قبل طواقم العمل الميداني الخاصة بسلطة الأراضي.