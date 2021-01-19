فاردى يدمر ليفربول بهدف خارق فى الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

أحرز جيمي فاردي، نجم ليستر سيتى الإنجليزى، واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ "الثعالب" بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في شباك ليفربول خلال موسم 2015-2016.

وجاء هدف فاردى من تسديد صاروخية رائعة في مرمى الحارس منيوليه من مسافة 30.2 ياردة ووصلت للشباك بعد تسديدها مباشرة من قدمه في 1.1 ثانية وبسرعة 56.2 ميل بالساعة، ليساهم في فوز ليستر سيتى بهدفين دون مقابل، وذلك في الموسم التاريخي الذى توج به الثعالب بلقب البريميرليج للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.