ترتيب هدافي الدوري الانجليزي .. محمد صلاح يحافظ على الصدارة

حافظ النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، بالفوز الكبير الذى حققه فريق ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "الإمارات".

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويتربع محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 13 هدفاً على الرغم من صيامه عن التهديف في مباريات ليفربول الأخيرة بالمسابقة خلال آخر 4 مواجهات، أمام كل من وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد، وساوثهامبتون، ومانشستر يونايتد وهي المواجهات التي لم يحقق خلالها الريدز الفوز.

ويعود الهدف الأخير الذى سجله محمد صلاح في الدوري الانجليزي، إلى يوم 16 ديسمبر الماضي، حيث أحرز هدفين في مرمى شباك فريق كريستال بالاس، باللقاء الذي أقيم على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من البريميرليج، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2020-2021، بفارق هدف عن ثنائي توتنهام هاري كين والكوري الجنوبي هيونج مين سون برصيد 12 هدفا لكل منهما.

ويتواجد 3 لاعبين في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الانجليزي، برصيد 11 هدفا، وهم: البرتغالى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد فى ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.