ودياً .. فوز شباب الزوايدة على الاستقلال الرفحي بهدف نظيف.

في إطار استعدادته المتواصلة قبل الإعلان عن موعد جديد لاستئناف بطولة الدوري العام، حقق فريق شباب الزوايدة فوزاً معنوياً خارجياً على فريق الاستقلال الرفحي بهدف نظيف،

حمل توقيع نجم الفريق “أسامة أبو تيلخ “الذي استعاد مستواه كثيراً في الآونة الأخيرة،

وأشرك مدرب الفريق الكابتن ” حازم الحجار” معظم اللاعبين بهدف أن يكون جل عناصر الفريق في كامل الجاهزية الفنية والبدنية، علاوة على أن يكون البديل بنفس المستوى في كافة خطوط الفريق،

هذا ومن المقرر أن يخوض شباب الزوايدة لقاءين وديين على استاد الدرة توالياً الأربعاء مع اتحاد دير البلح والخميس مع الصداقة.