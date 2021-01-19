وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الوصول إلى ميزات Gmail الجديدة قبل الآخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4 أضرار يسببها زلال البيض لمريض الحساسية والكبد والكلى وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للبقاء بصحة أفضل فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية ودياً .. فوز شباب الزوايدة على الاستقلال الرفحي بهدف نظيف. وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: شرب 3 أكواب من الحليب يومياً قد يجعل عظامك أكثر هشاشة. وكالة الرأي الفلسطينية ترتيب هدافي الدوري الانجليزي .. محمد صلاح يحافظ على الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية فاردى يدمر ليفربول بهدف خارق فى الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2742) الثلاثاء 19/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تعقد ورشة عمل لتشكيل اتحاد ملاك العقارات في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية هنية: المقاومة هي الخيار الوحيد لإخراج المحتل من فلسطين
أخبار » الرياضة و الملاعب

ودياً .. فوز شباب الزوايدة على الاستقلال الرفحي بهدف نظيف.

19 كانون ثاني / يناير 2021 06:47

1
1

في إطار استعدادته المتواصلة قبل الإعلان عن موعد جديد لاستئناف بطولة الدوري العام، حقق فريق شباب الزوايدة فوزاً معنوياً خارجياً على فريق الاستقلال الرفحي بهدف نظيف،

حمل توقيع نجم الفريق “أسامة أبو تيلخ “الذي استعاد مستواه كثيراً في الآونة الأخيرة،

وأشرك مدرب الفريق الكابتن ” حازم الحجار” معظم اللاعبين بهدف أن يكون جل عناصر الفريق في كامل الجاهزية الفنية والبدنية، علاوة على أن يكون البديل بنفس المستوى في كافة خطوط الفريق،

هذا ومن المقرر أن يخوض شباب الزوايدة لقاءين وديين على استاد الدرة توالياً الأربعاء مع اتحاد دير البلح والخميس مع الصداقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟